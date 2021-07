Teraz mňa už ludia nepotrebujú.

Ráno som vstával o šiestej hodine. Umyť ,obliecť a najesť to trvalo asi pol hodiny.Sadol som si do pripraveného auta a pohol sa do práce.Cestou som si prezrel Dunaj,mosty,čerpadlá,rozostavané cesty a do práce som prišiel

keď autobus zo zamestnancami prešiel bránou.To bolo asi za 5 minút 7 hodín.Začína bežný pracovný deň.Čo mňa dnes čaká.Budem dnes zaspávať spokojný?Ráno po kávičke sme už preberali úlohy. O pár minút už prichádzali naše prvé firemné auta.Pred halami už čakali dva kamiony na vykládku,ale tí ešte museli čakať.Najprv bolo nutné naložiť naše firemné autá,lebo tie mali pred sebou aj stovky kilometrovPracu mali najprv skladníci a pracovníci žo nakladajú tovar a palety na vozidlá.Tovar nakladajú aj druhé sklady,tak to trvé aj trištvrte hodiny.Za ten čas šoferi pobehujú po sklade a končia u mňa .Ja ich posielam do okresných miest.dávam im cestovky ,stazky a všetko podpíšem a potvrdím razitkom.Vyzerá to tak,že práca bude skončená.Ale sú tu dva kamiony čo tu stáli,ale prišli ďalšie dva a prichádzajú ďalšie. Tak to bude dnes asi veľa práce.Tej roboty sa časom nazbiera veľa.Skladníci na robotníci majú toho najviac.Všetci šoferi sú časom všetci u mňa Každý niečo potrebuje,každý sa ponáhľá,každý nad niečim hundre a ja to musím vyriešiť.Všetko sa časom variešiNiekorí dostanu pochvalu,druhý kávičku a tak za chvilu sa budeme venovať kamionistom.Zákazníkom z veˇkých podnikov sa venujú odbytari a kolegovia z obchodu.Občas sa musím venovať v sklade problémom ,či už pracobným alebo tovarový a tak deň beží stále dokola..Už toho bolo dnes veľa,Už prebehlo veľa hodín,už sme aj vyhladli,mali by sme sa aj najesť a trošku vydýchať.Manželka mie do práce niečo pripravila ,tak si niečo zajem A dám si aj kávičku.Niečo pojem prito aj telefonujem z tymi čo nás zásobujú a tak deň sa zase kráti.Už by som mohol aj niečo podebatovať,ale do konca pracovnej doby je ešte ďalekoKamiony vyložili každý aj 20 paliet a veľa volného tovaru.Každý chcel naložiť prázdné obaly,ktoré potrebovali výrobné podniky.Niektorí odišli prázdny.Hlavé je ,že naše predajne dostali tovar ktoré máme 156.000 druhov zasobili sme STS,opravovne ČSAD,ČSD a všetkých čo potrebovali náš tovar.Mýslím si že všetci sú spokojný.Dnes budem asi dobre spať,Už sa môžem tešiť na dôchodok.Predsa Mototechnu potrebuje skoro každý.Ak bude treba prídem ešte do práce.Zatiaľ odpočívam a čakám či mňa zavoláte. RobertŠkerko