Moje deti sa naozaj snažia.

Deti moje ,zlaté moje deti! Trochu som sa zamysle,že už deti nie su stále pri mne.Už sú dospele a majú aj svoje deti.To ích tých vnúčat mám už 13 a dalšie pravnúčatá.Tie už mám 3 .Preto keď jedno ráno syn zavolal,že na druhe ráno

príde pre nás boli sme z manželkou prekvapený.Občas nás zoberú na domy čo majú v lesoch,ale to len na pár hodín a večer sme doma.Manželka niečo vedela,niečo tušila ,ale ja som o ničom nesmel vedieť. To bolo pre mňa prekvalenie.Keď už sme boli na dialnici a Malacky už boli za nami syn povedal pravdu,že dnes budeme spať a Čechách vo Vysokom Mýte v hoteli U Kata..No to som sa vytešil .Ideme do Čiech. Spánok u Kata bol dobrý a pobyt vo Vysokom Mýte veľmi poučný.Cítil som sa královsky a manželka ako královná.Nakúpili sme nejaké darčeky a poďho okolo Prahy do Karlových Varov. Spali sme v hoteli Pup.Tam som už niekedy bol.ale len v cukrárni.Teraz sme tam spali.Tie vary sme si užili veľmi pekne a druhý deň sm išli na hrad Loket.Ja som si mesto prezrel pohodlne z pivovaru.kde mi syn objednal niečo s penou. V karlovych Varoch sme boli dva dni a chystali sme sa na moje rodisko .Plzeň ako moje rodisko nás privýtala studeno.V Plzni som prežil v nemocnici dva dni.To boli moje prve dni v živote.Tam sme len obedovali a už sme pokračovali na Nepomuk.Tu zrazu syn odbočil z cestya zabočil do Blovic.Tam som žil prvých 5 rokov.Teta doma nebola a tak som len okom pozrel ma potok či tam ešte nejake ryby sú a išli ďalej.Naša cesta skonžila V Českom Krumlove kde sme spali v nejakom kamennom muzeu.Manželka so synom pobehali mestom.niečo nakúpili,niečo pojedli a ráno sme vyrazili na Bratislavu.Výlet bol veľmi pekný.Boli sme prekvapený a veľmi spokojný.Na večer v Bratislave som už tešil.Spomenul som si na Čechy.kde som sa narodil, žil 5 rokov, vojenčil, kde som sa učil a robil. Moja Bratislava kde už žijem 76 rokov je už vlastne ako moja rodná dedina.Tu som chodil do školy, tu som sa učil, tu som sa naučil tancovať.a tu som žil a pracoval. A tu už spokojne z manželkou a mojimi deťmi a vnúčaťami žijeme.

To bolo naozaj prekvapenie