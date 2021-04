Moja mama bola užasna žena.

Keď som niečo písal,tak skoro vždy o otcovi.Veľa krát som si zaspomínal aj na našu mamku ktorá sa veľa krát musela snažiť aby sme mali v živote skoro všetko čo sme potrebovali.

Naša mama sa narodila v Čechách v Blovicih neďaleko Plzne..Po škole išla sa učiť do Plzne kde sa vyučila za modistku.Pracovala vo firme .ktorá sa zaoberala výrobou módnych odevov a doplnkov..Mama pracovala na výrobe kvetov z textilu a tak sa jej darilo celkom dobre.Doma na dedine žila dievčenským životom až sa spoznala z našim otcom - slovakom z Kysúc.Ten ako obchodný cestujúci zablúdil až do Blovic .Po čase sa spolu zosobášili a žili už oddelene od maminých rodičov.Otec sa snažil žiť obchodom a potom všeličím čo v tom čase už bolo potrebné.Mama si založila firmu v Písku, to je mesto asi 100 km ďalej od Blovic. Tam sa narodil môj brat Ivan.Otec sa snažil mame pomáhať predajom textilu sklom a drogeriou. Žili tam celkom dobre.Mama aj otec tam spievali v súbore.Otec spieval aj v kostole a boxoval v klube.Žili tam šťastne a veselo až do času keď otec zmlátil nejakého chlapa čo bol gestapákom.V tom čase bolo už v Čechách plno nemcov a gestapákov.Mame,otcovi a Ivanovi nastali problémy.Otec ako slovák musel utiecť na Slovensko kde mu nič nehrozilo,lebo na Slovensku bol Slovenský štát a bol spriatelený z nemcami. Ivan z mamou sa vrátili do Blovic a mama sa musela snažiť dostať na slovensko kde bol otec.:To som už bol na svete aj ja ďalší syn Robert.Nakoniec sa mama z dvomi synmi musela sama dopraviť dobrodružne na slovensko za otcom.Tak sme aj z bratom na slovensku v Bratislave už od roku 1944.