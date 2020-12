Hlava ešte funguje.

Trochu mňa zatriaslo .aj nemocnica bola dobrá.Bol so tam asi 10 dní.Naučil som sa chodiť potom tlačiť vozík a trochu debatovať.Potom som už začal zase žiť

Chcel som zase niečo písať,ale nevedel som si spomenuť:Mám zážitkov aj na celu knihu.Tú som však už napísal a možno niekomu poslal.Ano.poslal som ju bratovi a ten sa potešil.Tak začal písať do blogu aj on.

Som veľmi smutný s tej choroby čo nás trápi.Všetct sa tešíme na vianoce a Nový rok:Už som sa dožil 80 rokov a peknej oslavy a teraz sa trasieme na balkónoch a čakáme čo nás ešte stihne.Možno ak to vyjde

budeme na vianoce na dedine u syna.Ak to nevyjde budeme doma sami štyria.Na chalupe som už dlho nebol.Chcel som opraviť múr čo začal padať.Chcel som aj kosiť,ale prišel tam syn a ten pokosil všetko a ja som musel byť doma.Asi budem pozerať TV ak zoženiem ovládač ktorý sa pokazil,

Ak choroba zmyzne začnem nový život.Všetko pokosím aj ten rákos pri potoku.Ostrihám všetok rákos ktorý narastol aj v záhrade.Krovinorezom vyrežem aj zvláštne stromy.ktoré sú teraz červené ale tenké ako palec.Tých stromov je veľa ,asi tisíc a neviem ako sa volajú.Potom vyrežem ak sa bude dať aj tie velké vŕby.ktoré narástli asi do 10 metrov. Tie stromy chcem použiť na most .ktorý sa rozlomil a musím ho opraviť.lebo sa za potok nedostanem.Tam sa musím dostať .lebo tam mám nový orech ,ktorý musím orezať.Taktiež musím skosiť aj zadnú záhradu a postaviť hraničné stĺpy.Mal by som aj zavolať suseda na víno.Ten sa dosťahoval a ešte som ho nevidel.A čo robí moje zver.Hlavne srnky a zajace.Tiež tam chodí líška.Predstavte si že tam bol aj jeleň,To mi povedal sused Fero.Toho som tiež už dávno nevydel.Asi ešte žije.To by som už vedel ak by sa niečo stalo.Víno v chladničke asi skyslo.Ak tam pôjdem donesiem od syna čerstve víno a môžeme debatovať aj do rána.Vydíte že práce by som mal dosť.A až bude všetko OK tak to môžeme skusiť porobiť . Len ak to moje zdravie vydrží.Pozdravuje ešte stále veselý Robert Škerko!